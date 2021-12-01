لإفراج عن أقدم أسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال شاهد كيف خرجت

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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن أقدم أسيرة فلسطينية معتقلة داخل سجن الدامون الإسرائيلي منذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2014.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن المحررة أمل طقاطقة هي أقدم معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال، وهي من بلدة بيت فجار بمحافظة لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأناضول عن شقيقها جهاد طقاطقة، قوله إن "أمل أفرج عنها قبل قليل، عند حاجز الجلمة الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية"، مؤكدا أنها "بصحة جيدة، وفي طريقها إلى منزلها".
يشار إلى أن الاحتلال اعتقل طقاطقة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار صوبها، ما أدى إلى إصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها، بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصوين" جنوب بيت لحم.
وخضعت طقاطقة خلال فترة اعتقالها لعدة عمليات جراحية في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، وما تزال تُعاني جرّاء الإصابات.
يذكر أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 31 فلسطينية داخل سجونها، من أصل 4650 أسيرا، وفق إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني.