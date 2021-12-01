الريال اليمني يواصل الانهيار ويصل إلى مستويات قياسية

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واصلت العملة المحلية هبوطها في المحافظات المحررة، لتصل إلى أدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية في تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء.
وحسب مانشره موقع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن على موقعه الإلكتروني، فقد سجل الدولار الواحد 1651في عمليات البيع، بينما سجل الدولار في عمليات الشراء1645ريال يمني.
ووصل سعر الريال السعودي في عملية البيع الى433.50 ريالا يمنياً، بينما سجل في عمليات الشراء432.50، وفق قائمة أسعار صرف العملات التي نشرها البن.
ويعد هذا أدنى مستوى تسجله العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما ظلت قيمته مستقرة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي عند 604 ريالا يمنيا لبيع كل دولار، و602 ريالا للشراء. والريال السعودي مستقرا عند 159 ريالا للبيع والشراء مع فارق بسيط.
وأدى التراجع المستمر للعملة، لتفاقم الوضع الإنساني وتراجع قدرة السكان الشرائية، مع الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية، في ظل عجز الجهات الحكومية بما فيها البنك المركزي عن وقف انهيار العملة والحفاظ على استقرار سعر السلع الأساسية.