مقاتلات التحالف تجدد قصف العاصمة صنعاء

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جدّدت مقاتلات التحالف العربي، ظهر اليوم الأربعاء، غاراتها الجوية على مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية في العاصمة صنعاء.
وقال شهود عيان إن غارة جوية استهدفت مقر الفرقة الأولى مدرع سابقاً في مديرية معين المحاذية لمعسكر سلاح الصيانة، وسُمع دوي انفجار عنيف وتصاعد لأعمدة الدخان.
ولا يُعرف طبيعة الهدف الذي تم استهدافه من التحالف في منتصف النهار، حيث جرت العادة أن يشنّ الطيران كافة عملياته الأخيرة على مواقع عسكرية للحوثيين في وقت متأخر من الليل.
وجاءت الغارة الجديدة بعد ساعات من 6 ضربات مكثفة شنها الطيران، فجر اليوم، على مواقع للحوثيين في قاعدة الديلمي ومطار صنعاء الدولي، وفقاً لوسائل إعلام حوثية، وذلك رداً على إطلاق مسيّرة، قال التحالف إنه أسقطها في أجواء محافظة عمران، قبل وصولها إلى العمق السعودي.