تفاصيل لقاء الفريق علي محسن بأمير دولة قطر وبماذا هنأه؟ وماذا قال الشيخ تميم عن موقف بلاده بشأن اليمن ودعم الشرعية؟

الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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سلم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، رسالة خطية من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه له اليوم الأربعاء في مكتبه بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونقل نائب الرئيس خلال اللقاء تحيات وتقدير رئيس الجمهورية لسمو أمير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق، متمنياً لسموه موفور والعافية وللشعب القطري الشقيق المزيد من التقدم والنماء.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وهنأ نائب الرئيس، في اللقاء،أمير قطر على نجاح استضافة قطر لبطولة كأس العرب 2021 ومستوى الترتيب العالي الذي يؤهل قطر للنجاح في استضافتها لبطولة كرة القدم كأس العالم 2022، معبراً عن تقديره وشكره لما لمسه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وتطرق نائب رئيس الجمهورية إلى عدد من المستجدات على الساحة الوطنية وما تعيشه بلادنا من تغيرات سلبية مريرة على مختلف المستويات جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، مشيداً بدعم الأشقاء والأصدقاء للشرعية ولإرادة اليمنيين ولاستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، بما من شأنه تعزيز الأمن في بلادنا والمنطقة.

من جانبه رحب أمير قطر بزيارة نائب رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، محملاً إياه تحياته لرئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي وتمنياته له بالصحة والعافية وللشعب اليمني بتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وجدد أمير دولة قطر دعم بلاده الكامل للشرعية ولأمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة نايف البكري والقائم بأعمال سفارة بلادنا بالإنابة السفير محمد عبدالله عبود ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد العيسي، ومن الجانب القطري حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني وعدد من المسؤولين، وفق وكالة سبأ.

وكان الفريق الركن علي محسن صالح، حضر امس الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، حفل افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم في نسختها العاشرة.

وفي حفل الافتتاح الذي شارك فيه نائب الرئيس والوفد المرافق له، واصحاب السمو والفخامة رؤساء ونواب رؤساء عدد من الدول، رحب أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف الحاضرين والفرق الرياضية المشاركة، وأعلن في كلمته انطلاق بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021م.

وتخلل الاحتفال الذي احتضنه استاد البيت الرياضي بمدينة الخور بالدوحة، عدد من العروض الثقافية والفنية للبلدان العربية والمنتخبات المشاركة، جسدت في مجملها التلاحم والتضامن العربي، وعكست صورة جمالية وفريدة للاحتفاء الرياضي العربي.