التحالف يدمر طائرة «أقلعت» من مطار صنعاء ويقصف كتيبة الدفاع الجوي بالكامل ويستهدف الفرقة الأولى مدرع

الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.

وقال في بيان فجر الأربعاء، إن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة اليمنية، واعترضت في أجواء محافظة عمران.

كما أوضح أنه تم تجميع وتفخيخ المسيّرة في كتيبة الدفاع الجوي في المطار، كاشفا أن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.

وأضاف أنه تم قصف كامل الكتيبة لتحييد تهديد الصواريخ والمسيّرات.

وكان التحالف ذكر في وقت سابق، أنه رصد مصدر التهديد للطائرة المسيّرة، مؤكداً أن محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الى ذلك قالت مصادر محلية لمأرب برس ان طيران التحالف العربي شن ظهر اليوم غارة استهدفت مقر الفرقة الأولى مدرع في صنعاء.

ومنذ يوم الأحد، نفذ التحالف عددا من الضربات على مواقع في صنعاء، أبرزها المطار، بعد أن كشف بالصور والفيديوهات تحويله من قبل الميليشيات إلى قاعدة عسكرية، لخبراء الحرس الثوري وحزب الله.

كما كشف عن استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء، تضم مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة، ومنصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض.