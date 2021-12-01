عاجل: المواقع تتساقط تباعا من يد المليشيات في أول ساعات عملية عسكرية واسعة لاستعادة بيحان وعسيلان والطيران يشارك بفاعلية

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استعادة قوات الجيش الوطني اليوم الاربعاء عدة مواقع ومناطق في مديرتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة شرق اليمن.
وقال مراسل مأرب برس ان الجيش الوطني اطلق عملية عسكرية صباح اليوم لاستعادة مناطق خسرها سابقا في المديريتين.
ونقل عن مصدر عسكري قوله ان قوات الجيش الوطني تقدمت في بيحان وحررت عدد من المواقع كانت تسيطر عليها ميليشات الحوثي.
وبحسب ذات المصدر فان قوات الجيش تحاصر مليشيات الحوثي في عسيلان بعد السيطرة على الخط الرابط بين بيحان وعسيلان .
وشاركت مقاتلات التحالف العربي في العملية العسكرية الجارية، حيث استهدفت رتلا عسكريا لمليشيا الحوثيين ودمرته بمن فيه ، وشنت غارات جوية على مواقع الحوثيين في موقع الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة .
وقد شنت قوات الجيش الوطني صباح اليوم هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثيين الانقلابية الإيرانية في جبهة بيحان شمال شرق شبوة.
وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش سيطرت على مساحات كبيرة بين مديريتي عسيلان وعين،مؤكدة سيطرتها النارية على الخط الرابط بين مديرية عسيلان ومديرية حريب.
واشارت إلى أن طيران التحالف العربي ساند القوات ودمر العديد من أطقم المليشيا.
وأضافت المصادر أن الهجوم ما يزال مستمرا واستخدمت خلاله قوات الجيش الوطني مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سقط على أثره العشرات من عناصر المليشيا.