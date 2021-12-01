آخر الاخبار

السعودية ترفع تعليق الرحلات من مصر و5 دول أخرى أطعمة قد تكون قاتلة ومحظورة على مرضى القلب يجب تجنبها فوراً بعد ظهور وباء جديد وقاتل .. تعرف على قائمة أكثر البلدان تضررا حتى الآن..بالأرقام اشتعال المعارك الطاحنة في عدة جبهات يخلق الهلع في أوساط الحوثي و قيادات تعترف بالانهيار إسرائيل تزود المغرب بطائرات انتحارية مسيرة لضرب أهداف في معارك الصحراء الغريبة وسط غضب جزائري النفط يواصل النزيف وبرنت يهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من 3أشهر 3 سيناريوها لتأثير أوميكرون على الإقتصاد العالمي اشتداد المعارك في جبهات مأرب وخسائر المليشيات الحوثية تجاوزت أرقام صادمة «التحالف» يدمّر زورقاً مفخخاً قبل تنفيذ هجوماً وشيكاً جنوب البحر الأحمر تفاصيل لقاء الفريق الركن بن عزيز بقيادات المناطق العسكرية وقادة الجبهات

السعودية ترفع تعليق الرحلات من مصر و5 دول أخرى

الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 246

 

تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بتطبيق قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من مصر و5 دول أخرى.

 وجاء في بيان للهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أنه: "ابتداء من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن 6 دول معلق القدوم منها، هي: جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة".

وشددت الهيئة على "جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ 72 ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي".

وأكدت الهيئة على ضرورة "الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة

إقراء أيضاً
بعد ظهور وباء جديد وقاتل .. تعرف على قائمة أكثر البلدان تضررا حتى الآن..بالأرقام
إسرائيل تزود المغرب بطائرات انتحارية مسيرة لضرب أهداف في معارك الصحراء الغريبة وس
أردوغان يفاجئ محمد بن زايد ويعلن عن اتخاذه قرارات مهمة من أبوظبي
شيعي لبناني يخفى هويته ليتزوج يهودية في نيويورك.. والتحقيقات الامريكية تكشف مؤام
فيديو خطير ومسرب لسقوط طائرة F35 بريطانية بالبحر بعد فشل إقلاعها
السعودية تدعو ايران لاغتنام الفرصة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس