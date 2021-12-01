السعودية ترفع تعليق الرحلات من مصر و5 دول أخرى أطعمة قد تكون قاتلة ومحظورة على مرضى القلب يجب تجنبها فوراً بعد ظهور وباء جديد وقاتل .. تعرف على قائمة أكثر البلدان تضررا حتى الآن..بالأرقام اشتعال المعارك الطاحنة في عدة جبهات يخلق الهلع في أوساط الحوثي و قيادات تعترف بالانهيار إسرائيل تزود المغرب بطائرات انتحارية مسيرة لضرب أهداف في معارك الصحراء الغريبة وسط غضب جزائري النفط يواصل النزيف وبرنت يهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من 3أشهر 3 سيناريوها لتأثير أوميكرون على الإقتصاد العالمي اشتداد المعارك في جبهات مأرب وخسائر المليشيات الحوثية تجاوزت أرقام صادمة «التحالف» يدمّر زورقاً مفخخاً قبل تنفيذ هجوماً وشيكاً جنوب البحر الأحمر تفاصيل لقاء الفريق الركن بن عزيز بقيادات المناطق العسكرية وقادة الجبهات
تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بتطبيق قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من مصر و5 دول أخرى.
وجاء في بيان للهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أنه: "ابتداء من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن 6 دول معلق القدوم منها، هي: جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة".
وشددت الهيئة على "جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ 72 ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي".
وأكدت الهيئة على ضرورة "الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة