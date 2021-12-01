اشتداد المعارك في جبهات مأرب وخسائر المليشيات الحوثية تجاوزت أرقام صادمة

الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم ، بأن خسائر مليشيات الحوثي البشرية تجاوزت الـ 90 عنصراً في محافظة مأرب.

وأضاف أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكراً للتدريب قرب مأرب، فيما تم تنفيذ 8 استهدافات ضد الحوثي في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت مصادر عسكرية ميدانية، كشفت في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الوطني قتل 20 حوثياً وأسر 8 آخرين في جبهة الردهة جنوب مأرب.

في السياق، سقط عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية خلال الساعات الماضية بنيران الجيش والمقاومة في جبهة وادي الجفرة بمديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وكان تحالف دعم الشرعية ، أعلن امس، استهداف معسكر تدريبي لعناصر الحوثي جنوب ماهلية في مأرب.

خسائر بالجملة كما كشف التحالف عن أن الضربة الجوية للمعسكر أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصراً إرهابياً.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في مأرب. وكان التحالف قد أعلن أمس ، عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مؤكدا أن الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية، وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من الميليشيا.

فيما اعترفت مليشيات الحوثي بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد