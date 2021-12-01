اشتداد المعارك في جبهات مأرب وخسائر المليشيات الحوثية تجاوزت أرقام صادمة تفاصيل ضربات جوية موفقة وتقدمات على الأرض أنهكت المليشيات الحوثية في كافة الجبهات والخسائر بالعشرات ضربات قاضية من التحالف يدمر معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي ومقتل العشرات بداخله «التحالف» يدمّر زورقاً مفخخاً قبل تنفيذ هجوماً وشيكاً جنوب البحر الأحمر تفاصيل لقاء الفريق الركن بن عزيز بقيادات المناطق العسكرية وقادة الجبهات مأرب تحتفل بتخرج دفعات أمنية جديدة تحمل مسمى درع الجمهورية احتفاء بعيد الاستقلال المجيد الإفتاء المصرية تحسم الجدل الدائر حول تعدد الزوجات أردوغان يفاجئ محمد بن زايد ويعلن عن اتخاذه قرارات مهمة من أبوظبي قرار سعودي يستهدف رعاة الإبل في المملكة شيعي لبناني يخفى هويته ليتزوج يهودية في نيويورك.. والتحقيقات الامريكية تكشف مؤامرة إيرانية”
أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم ، بأن خسائر مليشيات الحوثي البشرية تجاوزت الـ 90 عنصراً في محافظة مأرب.
وأضاف أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكراً للتدريب قرب مأرب، فيما تم تنفيذ 8 استهدافات ضد الحوثي في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت مصادر عسكرية ميدانية، كشفت في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الوطني قتل 20 حوثياً وأسر 8 آخرين في جبهة الردهة جنوب مأرب.
في السياق، سقط عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية خلال الساعات الماضية بنيران الجيش والمقاومة في جبهة وادي الجفرة بمديرية مجزر شمال غربي مأرب.
وكان تحالف دعم الشرعية ، أعلن امس، استهداف معسكر تدريبي لعناصر الحوثي جنوب ماهلية في مأرب.
خسائر بالجملة كما كشف التحالف عن أن الضربة الجوية للمعسكر أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصراً إرهابياً.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في مأرب. وكان التحالف قد أعلن أمس ، عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
مؤكدا أن الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية، وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من الميليشيا.
فيما اعترفت مليشيات الحوثي بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.
يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد