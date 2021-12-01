«التحالف» يدمّر زورقاً مفخخاً قبل تنفيذ هجوماً وشيكاً جنوب البحر الأحمر

الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الأربعاء)، تدمير زورق مفخخ للمليشيا قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقال «التحالف»، أن «إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية للزورق المفخخ من محافظة الحديدة»، مشيراً إلى أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي كما أعلن «التحالف»، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.

وقال «التحالف»، إن «الطائرة المسيّرة أقلعت من مطار صنعاء واعترضت في أجواء محافظة عمران»، مشيراً إلى أنه تم رصد مصدر التهديد للطائرة المسيّرة وسيتم قصفه الساعات القادمة.

وأوضح «التحالف»، أن «محاولة استهداف المدنيين ستقابلها استجابة فورية للتهديد»، مؤكداً أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية