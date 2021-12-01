اشتداد المعارك في جبهات مأرب وخسائر المليشيات الحوثية تجاوزت أرقام صادمة تفاصيل ضربات جوية موفقة وتقدمات على الأرض أنهكت المليشيات الحوثية في كافة الجبهات والخسائر بالعشرات ضربات قاضية من التحالف يدمر معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي ومقتل العشرات بداخله «التحالف» يدمّر زورقاً مفخخاً قبل تنفيذ هجوماً وشيكاً جنوب البحر الأحمر تفاصيل لقاء الفريق الركن بن عزيز بقيادات المناطق العسكرية وقادة الجبهات مأرب تحتفل بتخرج دفعات أمنية جديدة تحمل مسمى درع الجمهورية احتفاء بعيد الاستقلال المجيد الإفتاء المصرية تحسم الجدل الدائر حول تعدد الزوجات أردوغان يفاجئ محمد بن زايد ويعلن عن اتخاذه قرارات مهمة من أبوظبي قرار سعودي يستهدف رعاة الإبل في المملكة شيعي لبناني يخفى هويته ليتزوج يهودية في نيويورك.. والتحقيقات الامريكية تكشف مؤامرة إيرانية”
أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الأربعاء)، تدمير زورق مفخخ للمليشيا قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.
وقال «التحالف»، أن «إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية للزورق المفخخ من محافظة الحديدة»، مشيراً إلى أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي كما أعلن «التحالف»، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.
وقال «التحالف»، إن «الطائرة المسيّرة أقلعت من مطار صنعاء واعترضت في أجواء محافظة عمران»، مشيراً إلى أنه تم رصد مصدر التهديد للطائرة المسيّرة وسيتم قصفه الساعات القادمة.
وأوضح «التحالف»، أن «محاولة استهداف المدنيين ستقابلها استجابة فورية للتهديد»، مؤكداً أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية