تفاصيل لقاء الفريق الركن بن عزيز بقيادات المناطق العسكرية وقادة الجبهات

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم عدد من قادة المناطق العسكرية وعدد من قادة الجبهات القتالية، لمناقشة سير العمليات في مختلف جبهات القتال.
ونقل رئيس الأركان، في الاجتماع الذي حضره قائد قوات الدعم والإسناد بتحالف دعم الشرعية في الداخل اليمني اللواء الركن يوسف الشهراني، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، إلى قادة المناطق والوحدات القتالية..مهنئاً إياهم بحلول الذكرى الـ54 لعيد الاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.
واستمع رئيس هيئة الأركان، من القادة إلى شرح مفصل عن سير العمليات العسكرية في مسرح العمليات القتالية والتطورات الميدانية وما تتكبّده مليشيا الحوثي الكهنوتية الإيرانية من هزائم وخسائر بشرية ومادية على يد أبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات.
وأشاد رئيس الأركان، بالبطولات الخالدة التي يسطّرها أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل والتي من خلالها أفشلوا المخططات الإيرانية التخريبية الإرهابية..مؤكداً أن أبطال الجيش والمقاومة وبدعم أخوي صادق من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، قادرون على تغيير المعادلة في طريق تحرير كامل الأراضي اليمنية من الوجود الفارسي.
وقال رئيس الأركان " أن مليشيا الحوثي الكهنوتية ليس لديها أي اعتبار للدم اليمني المراق ولا للثمن الذي يدفعه الشعب اليمني جراء حربها العدوانية على مقدراتنا ومستقبل أجيالنا، محوّلة حياة اليمنيين إلى جحيم فقراً وجوعاً وتشريداً وأمّية وجاهلية عمياء"..
مشيراً إلى أن خطر هذه العصابة الإرهابية المدعومة من إيران لم يعد اليوم مقتصراً على اليمن فحسب بل أصبح ممتداً إلى الإقليم والعالم. ولفت الفريق بن عزيز، إلى أن المليشيا الحوثية هي الجماعة الإرهابية الأولى في العالم التي باتت تمتلك قدرات إرهابية برية وبحرية وجويّة، وليس أمام اليمنيين والعالم الحر سوى مواجهة هذه العصابة وإمكاناتها الإرهابية وفكرها العنصري العابر للحدود..
مثمناً الدعم والإسناد الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للقوات المسلحة اليمنية وللشعب اليمني في مختلف المجالات.