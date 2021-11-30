مأرب تحتفل بتخرج دفعات أمنية جديدة تحمل مسمى درع الجمهورية احتفاء بعيد الاستقلال المجيد

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس- خاص

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احتفلت شرطة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، بتخرج الدفعة السابعة استجداد "درع الجمهورية" تزامنا مع احتفالات شعبنا بالذكرى الـ54 لعيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر المجيد.

وفي الحفل استعرض الخريجون أنواعاً من المهارات والخبرات القتالية التي اكتسبوها خلال فترة الدورة، مجسدين التميز والاحتراف والأداء النوعي في تنفيذ مهامهم الأمنية.

ونقل نائب مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبده السياغي تهاني وتبركيات القيادة السياسية للخريجين بمناسبة عيد الاستقلال الوطني واجتيازهم هذه الدورة بنجاح كبير.

مشيدا بالمستوى الذي وصل إليه الخريجون والذي سينعكس بأثره الإيجابي على أرض الواقع في التصدي الحازم والحاسم لمليشيات الحوثي الإرهابية وإفشال مخططاتها الإرهابية ومواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات الميدانية الكبيرة في الجوانب الأمنية.

من جهته أوضح قائد شرطة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب العقيد علي دومان أن خريجي دفعة "درع الجمهورية" تلقوا العديد من المهارات والتدريبات النوعية تمكنهم من تأدية مهامهم الأمنية بكل جدارة.

معتبرا أن هذه الدفعة ستمثل رافداً مهما لقوات شرطة المنشآت بمحافظة مأرب وستشكل إضافة نوعية للأجهزة الأمنية بالمحافظة بشكل عام.

وجدد العقيد دومان حرص قيادة شرطة المنشآت على إقامة مثل هذه الدورات النوعية والتخصصية وتنظيم برامج التدريب والتأهيل لأفرادها في إطار تخصصاتهم ومجالات عملهم الميدانية .

مشيرا إلى ما تشهده محافظة مأرب من توسع في مؤسسات الدولة والمنشآت الحكومية وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لحماية تلك المنشآت وتأمينها وحماية المصالح العامة والخاصة في المحافظة.