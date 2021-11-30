باحثون أمريكيون يكشفون عن أفضل الأطعمة حافظا على صحة المرأة

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أجرى باحثون في الولايات المتحدة دراسة أثبتت أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد المرأة في الحفاظ على صحتها ولياقتها البدنية، وحددوا سبعة أطعمة تتنوع بين الخضار والفاكهة والتي تحمي النساء من هشاشة العظام وخطر الإصابة بسرطان الثدي والنوبات القلبية.
وقال الباحثون إن أهم هذه الأطعمة هي الطماطم لأنها تحمي المرأة من مخاطر الإصابة بسرطان الرحم والثدي. بالإضافة إلى احتوائها على ألياف تحميها من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكد الباحثون أن الملفوف له فائدة صحية كبيرة ، حيث يحتوي على فيتامين سي الذي يقي من أمراض البرد. وفيتامين ك الذي يقي من كسور العظام، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة.
وأضاف الباحثون أن السلمون هو أفضل علاج لاكتئاب ما بعد الولادة حيث يحتوي على أوميغا 3. كما أنه من الأفضل لجميع النساء الاستمرار في تناوله أثناء الحمل لتجنب الحالة النفسية السيئة التي يصابن بها بعد الولادة مباشرة.
بالإضافة إلى ذلك فإن تناول بذور الكتان والمكسرات يقي المرأة من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.
وآخر هذه الأطعمة الزبادي اليوناني، الغني بالبروتين الذي يساعد على تقوية العظام وتقليل الوزن الزائد وجعل النساء أصغر سنًا وأكثر رشاقة.