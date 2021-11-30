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انفجار لغم يودي بحياة مصري في الكويت وأخر يلقى حتفه في دوره المياه

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات
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أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بوفاة مصريين اثنين في الكويت، أحدهما قتل جراء انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي للكويت.

وبحسب "الراي"، فقد عثر على مقيم مصري من مواليد 1976 متوف داخل دورة مياه في العيادة الخاصة التي يعمل بها فني تخدير، بميدان حولي، وعثر بجانبه على إبرة بها مادة مجهولة، وأبلغت النيابة.

كما أشارت "الراي" إلى وفاة مقيم مصري آخر من مواليد 1968، إثر انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي للكويت في منطقة شاليهات الجليعة، حيث تم تسجيل قضية بالواقعة، وجرى تمشيط المكان من قبل الجهات المختصة.

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