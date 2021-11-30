مطالب برحيل ثلاثة محترفين عن الهلال السعودي

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس- وكالات

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كشفت مصادر صحفية اليوم أن المدير الفني البرتغالي لنادي الهلال السعودي، ليوناردو جارديم، طالب من مجلس إدارة الفريق برئاسة فهد بن نافل رحيل ثلاثة من نجوم الفريق.

وأوضح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المدرب البرتغالي جارديم طلب رحيل 3 لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الشتوي المقبل 2022.

وأشار إلى أن الثلاثي هم الفرنسي بافيتيمبي جوميز والبيروفي أندريه كاريو والأرجنتيني لوتشيانو فيتو.

وشدد على أن جارديم يريد التعاقد مع 3 أجانب آخرين في حراسة المرمى ووسط الدفاع والهجوم المباشر على أمل المنافسة على لقب كأس العالم.

وأضاف أن الهلال رد على المدرب البرتغالي برفضه التعاقد مع حارس أجنبي في ظل تألق النجم عبد الله المعيوف لكنه يتطلع بالفعل لضم مهاجم ومدافع قبل المونديال.

وقد تعاقد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي مع عدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل تدعيم صفوف الفريق إستعداداً لمُنافسات الموسم الكروي الحالي وللمنافسة على البطولات المشارك فيها الفريق مثل الدوري السعودي للمحترفين.