انهيار كبير للعملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية «أسعار الصرف اليوم»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بحسب ما اطلع عليه محرر مأرب برس اليوم:
أسعار الصرف في عدن والمحافظات التابعة للحكومة الشرعية:
شراء الدولار 1592
بيع الدولار 1600
شراء السعودي 419
بيع السعودي 422
في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين:
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.70
بيع السعودي 158.90