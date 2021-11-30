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انهيار كبير للعملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية «أسعار الصرف اليوم»

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بحسب ما اطلع عليه محرر مأرب برس اليوم: 

أسعار الصرف في عدن والمحافظات التابعة للحكومة الشرعية:

 شراء الدولار 1592

بيع الدولار 1600

شراء السعودي 419

بيع السعودي 422

في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين:

 شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.70

بيع السعودي 158.90

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