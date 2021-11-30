عاجل: ضربة جوية تقضي على عشرات الحوثيين داخل معسكر والتحالف يتحدث عن محرقة في مأرب

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال التحالف العربي بقيادة السعودية مساء اليوم الثلاثاء، ان مقاتلاته نفذت ضربة جوية على احد معسكرات التدريب الحوثية، ما اسفر عن مقتل العشرات منهم.

وفي التفاصيل اعلن التحالف استهداف معسكر تدريبي لعناصر الميليشيا جنوب ماهلية بمحافظة مأرب.

ووفق بيان للتحالف، فان ضربة جوية للمعسكر قضت على اكثر من 60 عنصرا حوثيا

التحالف أشار الى ان الحوثيين يزجون بأبناء القبائل الى المحرقة في مأرب.