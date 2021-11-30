الحكومة تفضح قادة الانقلاب الحوثي في محفل دولي كبير وتكشف عن دور خفي وخطير قاموا به يمس أمن البلد والعالم

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت الحكومة اليمنية، ان قادة الإنقلاب الحوثي ، أصبحوا من كبار المهربين والمتاجرين بالبشر.

وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، عبدالجبار سالم، أن اليمن ومنذ إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية أصبحت تواجه خطر شبكات تهريب البشر بشكل أكبر .

وأوضح في كلمة اليمن التي القاها في إجتماع رؤساء مصالح الهجرة والجوازات والجنسية ومراقبة الحدود بالقرن الافريقي وجنوب افريقيا الذي بدأ أعماله امس في العاصمة الكينية نيروبي، أن هذه الشبكات إتخذت من اليمن نقطة عبور لها بتسهيل من قادة الإنقلاب الذين أصبحوا من كبار المهربين والمتاجرين بالبشر من خلال إستغلالهم للنازحين من دول القرن الأفريقي وإجبارهم على التجنيد القسري والمشاركة مع تلك المليشيات الحوثية الانقلابية في الحرب اليمنية وكذا تهريب جزء منهم إلى الحدود السعودية .

ولفت المسئول اليمني ايضا،بحسب ما اوردته وكالة سبأ الحكومية. الىً عمليات غسيل الأموال التي تنفذها قيادات الميليشيات مستغلة غياب الرقابة التامة .

وأكد سالم أن الحكومة اليمنية تبذل جهودا كبيرة بالرغم من الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا نتيجة عبث تلك المليشيات لمواجهة هذه العصابات وهو ما يتطلب تظافر جهود الجميع للتنسيق وتقديم الدعم والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مكافحة التهريب وغسيل الأموال .

واشار إلى أن امن اليمن جزء لايتحزأ من أمن دول القرن الافريقي كونها قضية عابرة للحدود تمس أمن العالم أجمع .

وسيناقش الإجتماع الذي يستمر حتى الثالث من ديسمبر القادم عدداً من الموضوعات الامنية بشأن تعطيل وتجريم شبكات الاتجار بالبشر وغسيل الاموال لدول القرن الافريقي وجنوب افريقيا، وكيفية توحيد جهود الدول لتعطيل هذه الشبكات وأهمية مواكبة التطورات وإستخدام الوسائل الحديثة للحد من هذه الظاهرة وشل حركتها .