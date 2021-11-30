التحالف يستهدف الحرس الثوري في صنعاء ويوجه تحذيرا للمدنيين

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شن التحالف في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع في العاصمة صنعاء.
وقال التحالف في بيان له، إن الغارات استهدفت موقعا سريا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن تدمير ورش لتجميع الصواريخ الباليستية بقاعدة الديلمي المرتبطة بمطار صنعاء،وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس عبر حسابها على تويتر.
وحذر التحالف المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.
وأكد التحالف أنه اتخذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".
وكان التحالف قد قال يوم الأحد إن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود. وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.
كما أشار التحالف الى استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء. وقال: "دمرنا مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بقاعدة الديلمي، كما دمرنا منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء".
وأعلن كذلك عن "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، مشيراً إلى أن الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء.