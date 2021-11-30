بيان عاجل لأردوغان بشأن تطور كبير مع الإمارات وإسرائيل ومصر

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر وإسرائيل، بعد المحادثات مع الإمارات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف أردوغان بحسب قناة "إن تي في" ومحطات إذاعية أخرى، أن تركيا ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على غرار تلك العلاقات في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي أفضت إلى استثمارات.

وبحسب مصادر، قال أردوغان خلال رحلته من تركمانستان، "لقد وضعت (الإمارات) خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار. من خلال هذه الخطة سنكون قد بنينا مستقبلا مختلفا تماما"، مضيفا أنه سيزور الإمارات في فبراير المقبل.

وقال ردا على سؤال حول العلاقات مع تل أبيب والقاهرة: "مهما كانت الخطوة التي تم اتخاذها مع الإمارات، سنتخذ خطوات مماثلة مع الآخرين".

ووقعت أنقرة وأبو ظبي اتفاقات لاستثمارات بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي، وقال أردوغان إنها ستعلن عن "حقبة جديدة" في العلاقات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى أردوغان أيضا مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعد إطلاق تركيا سراح زوجين إسرائيليين كانا محتجزين لتصويرهما أحد القصور الرئاسية التركية