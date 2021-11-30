ارتفاع أسعار المواد الغذائية 90%

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن برنامج الأغذية العالمي، الإثنين، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن لأكثر من 90% منذ مطلع العام الجاري 2021.

وقال البرنامج الأممي في تغريدة عبر موقع "تويتر": "ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أجزاء من اليمن(الواقعة تحت سلطة الحكومة) بأكثر من 90% هذا العام وحده".

وتساءل البرنامج "كيف ستشعر إذا كنت لا تستطيع شراء الطعام لعائلتك؟"، دون تفاصيل أخرى.

وفي 21 من نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي ، أن الجوع في اليمن ازداد مع ارتفاع الأسعار.

والسبت، خرجت مظاهرات حاشدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي.

ويشهد الريال اليمني تراجعا قياسيا، حيث اقترب سعر الدولار من 1600ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، مقابل 215 ريال قبل اشتعال الحرب عام 2015.