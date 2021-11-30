السعودية ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بفضل هذا المشروع الضخم بيان عاجل لأردوغان بشأن تطور كبير مع الإمارات وإسرائيل ومصر «وزارة الدفاع» تناقش سير العمليات القتالية وتشيد بتضحيات الجيش والمقاومة المليشيات الحوثية تبتز اليمنيين.. وجبايات لإثراء القيادات والمشرفين ارتفاع أسعار المواد الغذائية 90% نعيش في صقيع الربع الخالي.. مأساة نازحي مأرب تتواصل «صراع المنهوبات» يحتدم بين قادة الحوثيين في ذمار وريف صنعاء الحكومة اليمنية تلزم موظفي الدولة بلقاح «كورونا»... وتحمّل الحوثيين مسؤولية «شلل الأطفال اليمن لتعزيز أمن حدوده عبر «التأشيرة الإلكترونية» التحالف يعلن عن ضربات جوية جديدة لأهداف عسكرية مشروعة ومواقع سرية الخبراء الحرس الثوري الإيراني في صنعاء
أعلن برنامج الأغذية العالمي، الإثنين، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن لأكثر من 90% منذ مطلع العام الجاري 2021.
وقال البرنامج الأممي في تغريدة عبر موقع "تويتر": "ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أجزاء من اليمن(الواقعة تحت سلطة الحكومة) بأكثر من 90% هذا العام وحده".
وتساءل البرنامج "كيف ستشعر إذا كنت لا تستطيع شراء الطعام لعائلتك؟"، دون تفاصيل أخرى.
وفي 21 من نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي ، أن الجوع في اليمن ازداد مع ارتفاع الأسعار.
والسبت، خرجت مظاهرات حاشدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي.
ويشهد الريال اليمني تراجعا قياسيا، حيث اقترب سعر الدولار من 1600ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، مقابل 215 ريال قبل اشتعال الحرب عام 2015.