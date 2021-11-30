التحالف يعلن عن ضربات جوية جديدة لأهداف عسكرية مشروعة ومواقع سرية الخبراء الحرس الثوري الإيراني في صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذه ضربات جوية لـ«أهداف عسكرية مشروعة» تابعة لميليشيات الحوثيين في صنعاء.
وقال التحالف إنه استهدف موقعاً سرياً لخبراء «الحرس الثوري» الإيراني داخل صنعاء،
وأضاف أنه دمر «موقعاً لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل صنعاء» و«ورشاً لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء».
وطلب التحالف من المدنيين «عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة». وأكد التحالف أن هذه العملية «تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وكان التحالف قد قال، يوم الأحد الماضي، إن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله».
وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود.
وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.
كما أشار التحالف في وقت سابق إلى استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء.
وقال «دمرنا مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بقاعدة الديلمي، كما دمرنا منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء». وأعلن كذلك عن «ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء»، مشيراً إلى أن الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء.
و السبت الماضي ، أعلن التحالف «رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيا الحوثي في مطار صنعاء الدولي»، مضيفاً أن «طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي».
كما شدد على أن «استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني