عاجل..الكرة الذهبية.. هذا هو الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2021

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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توّج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه وذلك في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز ميسي البالغ 34 عاماً بالنسخة الخامسة والستين، لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية متفوقاً على الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، برز أسم ليونيل ميسي بقوة لخلافة نفسه والظفر بالجائزة الغالية، وهو الذي فك عقدة التتويج مع الأرجنتين، وتأهل رفقتهم إلى مونديال قطر، كما لم تستغرق معه فترة التأقلم في أجواء النادي الباريسي وقتاً طويلاً.

وحصد نادي تشلسي الإنكليزي الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم 2020-2021 بجائزة أفضل ناد في العالم، بينما فاز حارس باريس سان جيرمان، الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى. دوناروما كان ساهم بشكل كبير بفوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020.

من جهتها فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

ونال مهاجم بايرن ميونيخ، الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل مهاجم.

وتوّج ليفاندوفسكي هدافاً للموسم الماضي في الدوري الألماني برصيد 41 هدفاً علماً بأنه يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي برصيد 14 هدفاً.

وتوّج لاعب برشلونة الشاب الإسباني بيدري موسمه بجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في 2021.