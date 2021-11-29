للرجال فقط.. أفضل 5 أطعمة لمحاربة الشيخوخة بعد سن الخمسين

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يوصي العلماء وخبراء التغذية بشكل دائم على اتباع عادات يومية صحية للحفاظ على صحة العقل والجسم مع التقدم في العمر، وتجنب الآثار السلبية للشيخوخة.

ودائما ما يوصي الأطباء بممارسة الرياضة، والحصول على قسط كاف من النوم ليلا، واتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن غني بمضادات الأكسدة.

كما يؤكد الاطباء على أهمية الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في كيفية تقدم الجسم في العمر، إذا كنت تهدف إلى أن تكون أكثر شبابًا من الداخل والخارج مع تقدمك في السن.

ولهذا، وضع موقع «Eat This Not That» قائمة بأفضل الأطعمة التي يجب أن يتناولها الرجل بعد سن لخمسين لمحاربة الشيخوخة:

الأفوكادو. يعد الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تتحدى الشيخوخة. ويحتوي كذلك على نسب مرتفعة من حمض الفوليك والمغنيسيوم واللوتين والبيتا كاروتين، وهي من مضادات الأكسدة الرئيسية المضادة للشيخوخة.

الأسماك. تعد الأسماك مصدر مثالي للبروتين. وأثبتت الدراسات أن فوق الـ50 عامًا من يتناولون الأسماك مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 16%، مع تقليل خطر الوفاة بنسبة 25%، وذلك لاحتواء الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقلل الالتهاب وضغط الدم.

الخضراوات. الخضراوات أحد أفضل الطرق لإبطاء عملية الشيخوخة، فالسبانخ واللفت والجرجير غنية بالفيتامينات، وهي من المغذيات الوقائية المعروفة بتأثيرها المضاد للالتهابات في الجسم.

اللوز والجوز والمكسرات. المكسرات بشكل عام غنية بالمواد الكيميائية النباتية القوية التي قد تعزز الصحة مع التقدم في السن.

ووجدت دراسة أن المكسرات يمكن أن تقلل من عوامل الخطر للعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر، وتلعب دورًا رئيسيًا في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

التوت والخوخ والتفاح والكرز الحلو. هذه الأنواع من الفاكهة تحتوي على أعلى نسبة في مضادات الأكسدة، تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة التي تعزز الشيخوخة.