تحذيرات من خطر وشيك يضرب الاتصالات والإنترنت حول العالم.. ما الأمر؟

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أطلق خبراء التكنولوجيا والمعلومات تحذيرات بعد أنباء عن توهج شمسي قد يسبب مشاكل واضطرابات كبيرة في الاتصالات والإنترنت حول العالم.
وقال الخبير في تكنولوجيا المعلومات من جامعة كاليفورنيا سانجيتو عبده جيوتي: إن التوهج الشمسي قد يضرب كبلات شبكة الاتصالات الموضوعة على طول قاع المحيط الأطلسي.
وأكد الخبير إلى أن التوهج الشمسي قادر على فك الروابط الضعيفة التي تربط الكبلات الضخمة، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيشكل خطرا على الاتصالات والإنترنت في العالم، التي ستنقطع إلى أن يتم إصلاحها، معتبرا أن عملية إصلاح الكبل لن تكون سهلة وفورية، وفق “سبوتنيك”.
وفي وقت سابق من العام الماضي، حدد بنك “دويتشه” الألماني، في تقرير، التهديدات المميتة للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، حيث اعتبر أن التوهج الشمسي القوي مساوٍ للحرب العالمية والثوران البركاني العنيف.