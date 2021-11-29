آخر الاخبار

للرجال فقط.. أفضل 5 أطعمة لمحاربة الشيخوخة بعد سن الخمسين تحذيرات من خطر وشيك يضرب الاتصالات والإنترنت حول العالم.. ما الأمر؟ الكويت تصدم إيران بعد محاولات التقارب :المملكة أولا وزير الإعلام يكشف عن عاصمة عربية أوت مركزًا لنشاط الحوثيين إيران تعلن شروط العودة للاتفاق النووي.. وهذا رد تل أبيب الرئيس هادي يخاطب الحوثيين: مارب ستسقط مشروعكم وتدفن أحلام أسيادكم مذيعة عربية شهيرة تتعرض لأزمة صحية على الهواء مباشرة السعودية توجه دعوة لدول التعاون الإسلامي بخصوص أفغانستان الفريق الركن علي محسن يصل قطر في مهمة رئاسة تقدم جديد.. القوات المشتركة تتوغل 2 كم غربي تعز

الكويت تصدم إيران بعد محاولات التقارب :المملكة أولا

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 332

 

رفع مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، تقريرًا إلى مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي حول نتائج جولته الخليجية التي شملت الإمارات والكويت، من أجل تعزيز العلاقات بينهم.

 

وكشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، عن مصدر مطلع، أن الكويت أبلغت كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أثناء زيارة البلاد، بشكل واضح أنها مهتمة بتطوير العلاقات معها، لكنهم ربطوا تعزيز العلاقات بأن تحل طهران خلافاتها مع كل دول الخليج، خصوصاً المملكة.

 

وأشار المصدر إلى أن باقري كني شرح لمسؤولين في الإمارات والكويت موقف حكومة رئيسي من المفاوضات النووية، وتوقعاتها من الجولة السابعة التي من المقرر أن تعقد في فيينا.

 

كما أكد أن من مصلحة الجميع تنفيذ الاتفاق النووي بحذافيره، ورفع العقوبات عن إيران، لأن ذلك يضمن للجميع أنها لا تسعى للحصول على سلاح نووي، كما أنه يفتح نافذة للتعاون الاقتصادي المجدي بين دول المنطقة.

إقراء أيضاً
إيران تعلن شروط العودة للاتفاق النووي.. وهذا رد تل أبيب
السعودية توجه دعوة لدول التعاون الإسلامي بخصوص أفغانستان
دولة جديدة تعلن إغلاق حدودها أمام 9 دول بسبب انتشار متحور
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آلياً دون مقابل
السعودية تعلق السفر مع 14 دولة بسبب الوباء الجديد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس