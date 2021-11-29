وزير الإعلام يكشف عن عاصمة عربية أوت مركزًا لنشاط الحوثيين

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، إنَّ الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت كانت مركزا لنشاط الحوثي الإعلامي والسياسي.

وأضاف الإرياني – عبر تويتر – أن العلاقة بين النظام الايراني وميليشيا الحوثي لم تبدأ مع الانقلاب، كما أنها ليست علاقة عابرة، فقد انطلقت مع بدايات ظهورها في صعدة، وتقديم طهران الدعم العسكري والسياسي والإعلامي والمالي إبان الحروب الستة، واستضافة مؤسسها وعدد من قياداتها الذين تخرجوا من حوزات قم (مدرسة للفكر المذهبي الإيراني).

واستكمل، أن النظام الإيراني اعتبر أن الأزمة التي مرت بها اليمن في 2011، فرصة مواتية للدفع بآداتها الحوثية لاختراق المشهد السياسي والانقضاض على السلطة، وهو ما حدث بالفعل في 2014 عندما دفعت بالمليشيا لاحتلال العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأردف، أنه بعد اجتياح الحوثي العاصمة صنعاء، طار وفد لميليشيا الحوثي برئاسة صالح الصماد نحو طهران، ووقع عدد من الاتفاقيات بينها تسيير رحلات يومية مباشرة بين (صنعاء_طهران)، وكانت سفينة ايرانية محملة بأسلحة نوعية تفرغ حمولتها في ميناء الحديدة.