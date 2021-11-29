إيران تعلن شروط العودة للاتفاق النووي.. وهذا رد تل أبيب

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت إيران رفضها العودة إلى الاتفاق النووي، قبل رفع جميع العقوبات وبشكل يمكن التحقق منه.

وقالت إيران في بيان لها إنه «لا سبيل للعودة إلى الاتفاق النووي من دون رفع جميع العقوبات وبشكل يمكن التحقق منه».

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت: «سنضع حلولنا الخاصة وسندافع عن أنفسنا ضد إيران في اللحظة التي نقرر فيها القيام بذلك».

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن تل أبيب لا تعارض مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني لكن يجب عدم التساهل مع إضاعة الوقت.

وأفادت وكالة «إرنا»، اليوم الاثنين، باستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، بين إيران والقوى العالمية.

وقالت الوكالة الإيرانية إن «الجولة الجديدة من المفاوضات بدأت في قصر كوبورغ بفيينا»، بين المفوضية الأوروبية وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران، الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاث سنوات.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، الذي يرأس الوفد الإيراني في فيينا، أعلن في وقت سابق أن الهدف الأول لطهران من المفاوضات هو إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران.

وأضاف: «يجب أن يكون الإلغاء الكامل والقابل للتحقق للعقوبات ضد إيران»، مشيرا إلى أن الهدف الثاني من مشاركة بلاده في المفاوضات هو تسهيل انتفاع طهران بالعلوم النووية ضمن حقوق الشعب الإيراني.