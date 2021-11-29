مذيعة عربية شهيرة تتعرض لأزمة صحية على الهواء مباشرة

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علقت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، على تحسن وضعها الصحي عقب ما تعرضت له من أزمة صحية على الهواء خلال تقديم برنامجها على شاشة قناة المحور.
وطمأنت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعى على حالتها الصحية بأول تعليق لها بعد تحسن وضعها الصحى عقب ما تعرضت له من أزمة صحية خلال فاصل إعلانى أثناء تقديم برنامجها "90 دقيقة"،
وكتبت بسمة فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستغرام": "الحمد لله.. أزمة وعدِّت، ربنا بيبتلينا، ومن رحمته بينجِّينا"..
في وقت سابق، يُذكر أن بسمة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال الفاصل الإعلاني لبرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور. وكشف المسؤول عن صفحة بسمة عن نقلها في حينها إلى العناية المركزة، مطالبًا محبي ومتابعي الإعلامية بالدعاء لها بالشفاء العاجل.