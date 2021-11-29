الفريق الركن علي محسن يصل قطر في مهمة رئاسة

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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وصل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح إلى الدوحة، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة يسلم فيها سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وكان في مقدمة مستقبلي نائب رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار الدوحة الدولي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر السيد محمد علي المناعي، والسفير محمد عبدالله عبود القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة بلادنا بالدوحة.

ومن المقرر أن يلتقي نائب الرئيس، خلال الزيارة، أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من المسؤولين القطريين، ويحضر افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، المزمع انطلاقه في 30 نوفمبر الجاري بحضور عدد من الزعماء والقادة والمسؤولين.

رافق نائب الرئيس خلال الزيارة وزير الشباب والرياضة نايف البكري ونائب مدير مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد العيسي.