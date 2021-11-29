تقدم جديد.. القوات المشتركة تتوغل 2 كم غربي تعز

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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عززت القوات المشتركة، اليوم الاثنين 29 نوفمبر/تشرين ثاني، من توغلها العسكري في مناطق جديدة عند الريف الغربي لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقالت مصادر إن القوات المشتركة توغلت في قرى وتباب تابعة لشمير بمسافة اثنين كيلو متر لتأمين المدنيين من قذائف المليشيات التي تتساقط على الأحياء السكنية بمديرية مقبنة غربي المدينة.

وزاد المصدر أن التوغل هذا فتح بوابة للقوات المشتركة بإمكانية التقدم صوب جبل شمير الاستراتيجي الذي يطل على خطوط إمدادات المليشيات الرابط بين تعز والساحل الغربي.

وجاء هذا التوغل بعد مواجهات عنيفة خاضتها القوات المشتركة ضد المليشيات الحوثية في المنطقة محدثة في صفوفها قتلى وجرحى.

وعلى وقع المعارك في مقبنة، دارت مواجهات بين المليشيات والمشتركة في محور حيس والجراحي، إذ احتدمت المواجهات بحسب المصدر في مناطق قريبة من مفرق العدين اب ومناطق غرب مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة.

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي الحديدة، غربي البلاد.