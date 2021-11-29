تقدم جديد.. القوات المشتركة تتوغل 2 كم غربي تعز الحكومة اليمنية: عجلة التنمية والتطور مستمرة في مأرب رغم عدوان مليشيا الحوثي أمنية شبوة تحذر من حرف مسار معركتها ضد ميليشيا إيران الساعية الى سلخ اليمن عن هويته وتاريخه الخدمة المدنية تعلن غدا اجازة رسمية مطالب ملحة على طاولة الوزير البكري والشيخ العيسي بعد ظهور متميز لمنتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب قرارات الزامية في اليمن لمواجهة المتحور الجديد من كورونا «أوميكرون» ولجنة الطوارئ تحمل الحوثي مسئولية عودة تفشي مرض خطير في محافظتين موقف مشرف لمشائخ السلفيين في محافظة شبوة وتفاصيل اجتماعهم مع المحافظ بن عديو شاهد.. المدرسة التي فجرها الحوثيون قبل اندحارهم من حيس وماذا تركت المليشيات خلفها وسيطرت عليه القوات المشتركة؟ ظاهرة طبيعية قد تكون سببا لـ"نهاية الإنترنت والاتصالات مجموعة هائل سعيد أنهم وشركاه وساب العالمية تحتفلان بتخريج أول دفعة من برنامج المحترفين
عززت القوات المشتركة، اليوم الاثنين 29 نوفمبر/تشرين ثاني، من توغلها العسكري في مناطق جديدة عند الريف الغربي لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).
وقالت مصادر إن القوات المشتركة توغلت في قرى وتباب تابعة لشمير بمسافة اثنين كيلو متر لتأمين المدنيين من قذائف المليشيات التي تتساقط على الأحياء السكنية بمديرية مقبنة غربي المدينة.
وزاد المصدر أن التوغل هذا فتح بوابة للقوات المشتركة بإمكانية التقدم صوب جبل شمير الاستراتيجي الذي يطل على خطوط إمدادات المليشيات الرابط بين تعز والساحل الغربي.
وجاء هذا التوغل بعد مواجهات عنيفة خاضتها القوات المشتركة ضد المليشيات الحوثية في المنطقة محدثة في صفوفها قتلى وجرحى.
وعلى وقع المعارك في مقبنة، دارت مواجهات بين المليشيات والمشتركة في محور حيس والجراحي، إذ احتدمت المواجهات بحسب المصدر في مناطق قريبة من مفرق العدين اب ومناطق غرب مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة.
وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي الحديدة، غربي البلاد.