الحكومة اليمنية: عجلة التنمية والتطور مستمرة في مأرب رغم عدوان مليشيا الحوثي

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أشادت الحكومة اليمنية، الاثنين 29 نوفمبر/تشرين ثاني، باستمرار عجلة التنمية والتطور في محافظة مأرب، رغم استمرار عدوان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني في تغريدة على تويتر، على هامش زيارته للمحافظة: "عدوان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لم يوقف عجلة التنمية والتوسع والتطور الذي تشهده مدينة مأرب الصامدة".



وأضاف: "نهضة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة في مختلف الجوانب، بما في ذلك البنى التحتية والطرقات والمشاريع الخدمية التي يستفيد منها الملايين من سكانها والنازحين إلى المحافظة".



ووجه الإرياني التحية والتقدير للسلطة المحلية في المحافظة وضباط وأفراد الجيش الوطني والمقاومة ومشايخ وقبائل وأبناء مأرب التي باتت عنوان للصمود والبطولة والتضحية في سبيل الوطن ودحر المشروع التوسعي الإيراني.



وخلال سنوات الحرب، برزت محافظة مأرب كنموذج فريد للمدن اليمنية في زمن الحرب وحظيت بإشادة محلية ودولية.