الحكومة اليمنية: عجلة التنمية والتطور مستمرة في مأرب رغم عدوان مليشيا الحوثي أمنية شبوة تحذر من حرف مسار معركتها ضد ميليشيا إيران الساعية الى سلخ اليمن عن هويته وتاريخه الخدمة المدنية تعلن غدا اجازة رسمية مطالب ملحة على طاولة الوزير البكري والشيخ العيسي بعد ظهور متميز لمنتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب قرارات الزامية في اليمن لمواجهة المتحور الجديد من كورونا «أوميكرون» ولجنة الطوارئ تحمل الحوثي مسئولية عودة تفشي مرض خطير في محافظتين موقف مشرف لمشائخ السلفيين في محافظة شبوة وتفاصيل اجتماعهم مع المحافظ بن عديو شاهد.. المدرسة التي فجرها الحوثيون قبل اندحارهم من حيس وماذا تركت المليشيات خلفها وسيطرت عليه القوات المشتركة؟ ظاهرة طبيعية قد تكون سببا لـ"نهاية الإنترنت والاتصالات مجموعة هائل سعيد أنهم وشركاه وساب العالمية تحتفلان بتخريج أول دفعة من برنامج المحترفين وزير إعلام : مشاريع «سلمان للإغاثة» خففت معاناة المُهَجَّرِين والنازحين
أشادت الحكومة اليمنية، الاثنين 29 نوفمبر/تشرين ثاني، باستمرار عجلة التنمية والتطور في محافظة مأرب، رغم استمرار عدوان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني في تغريدة على تويتر، على هامش زيارته للمحافظة: "عدوان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لم يوقف عجلة التنمية والتوسع والتطور الذي تشهده مدينة مأرب الصامدة".
وأضاف: "نهضة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة في مختلف الجوانب، بما في ذلك البنى التحتية والطرقات والمشاريع الخدمية التي يستفيد منها الملايين من سكانها والنازحين إلى المحافظة".
ووجه الإرياني التحية والتقدير للسلطة المحلية في المحافظة وضباط وأفراد الجيش الوطني والمقاومة ومشايخ وقبائل وأبناء مأرب التي باتت عنوان للصمود والبطولة والتضحية في سبيل الوطن ودحر المشروع التوسعي الإيراني.
وخلال سنوات الحرب، برزت محافظة مأرب كنموذج فريد للمدن اليمنية في زمن الحرب وحظيت بإشادة محلية ودولية.