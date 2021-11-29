الحكومة اليمنية: عجلة التنمية والتطور مستمرة في مأرب رغم عدوان مليشيا الحوثي أمنية شبوة تحذر من حرف مسار معركتها ضد ميليشيا إيران الساعية الى سلخ اليمن عن هويته وتاريخه الخدمة المدنية تعلن غدا اجازة رسمية مطالب ملحة على طاولة الوزير البكري والشيخ العيسي بعد ظهور متميز لمنتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب قرارات الزامية في اليمن لمواجهة المتحور الجديد من كورونا «أوميكرون» ولجنة الطوارئ تحمل الحوثي مسئولية عودة تفشي مرض خطير في محافظتين موقف مشرف لمشائخ السلفيين في محافظة شبوة وتفاصيل اجتماعهم مع المحافظ بن عديو شاهد.. المدرسة التي فجرها الحوثيون قبل اندحارهم من حيس وماذا تركت المليشيات خلفها وسيطرت عليه القوات المشتركة؟ ظاهرة طبيعية قد تكون سببا لـ"نهاية الإنترنت والاتصالات مجموعة هائل سعيد أنهم وشركاه وساب العالمية تحتفلان بتخريج أول دفعة من برنامج المحترفين وزير إعلام : مشاريع «سلمان للإغاثة» خففت معاناة المُهَجَّرِين والنازحين
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، اليوم الإثنين 29 نوفمبر/تشرين ثاني، أن معركتها اليوم مع ميليشيا الحوثي ذراع إيران التي تسعى إلى سلخ اليمن عن هويته وتاريخه، محذرة من أي دعوات لحرف مسارها.
جاء ذلك في بيان للجنة، صدر عقب اجتماع لها "استعرضت فيه الموقف الأمني في المحافظة واشادت بمستوى الأداء الأمني لجميع الوحدات الأمنية والعسكرية في مختلف المواقع".
وأكدت اللجنة أن "المعركة اليوم هي مع مليشيات الحوثي التي تمثل ذراع إيران والتي تسعى إلى سلخ اليمن عن هويته وتاريخه وهي معركة تتطلب أن تحشد فيها كل الطاقات نحو معركة التحرير للمناطق المحتلة سواء في محافظة شبوة أو مختلف المحافظات".
كما أكدت أن "أي دعوات لحرف مسار المعركة باتجاه غير اتجاهها الحقيقي نحو مليشيات الحوثي يمثل خدمة لتلك المليشيات وأن الدعوات للتظاهر والتحريض على العنف واستهداف مؤسسات الدولة لا يخدم إلا تلك المليشيا".
وحذرت اللجنة من "تلك الدعوات"، وقالت إنها "ستقوم بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وتراهن على الوعي الوطني العالي الذي يتمتع به أبناء محافظة شبوة والذي أفشل من قبل كل تامر للنيل من المحافظة وجرها نحو مربع الفوضى".
وحيت اللجنة الأمنية "جميع الأبطال المرابطين في مواقع البطولة والشرف في الدفاع عن الوطن في مختلف الجبهات وفي خطوط النار مع مليشيا الحوثي والذين يقدمون التضحيات الجسيمة في المعركة الوطنية التي تستدعي ان يتوحد الجميع تحت قيادة رئيس الجمهورية، ومع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حتى استعادة الوطن ومؤسساته".
وتوجهت بالتهنئة "لجميع منتسبي الجيش الوطني وقوات الأمن وجميع أبناء محافظة شبوة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسون لعيد الاستقلال الوطني الذي مثل انتصارا وطنيا برحيل اخر جندي بريطاني من أرض الوطن".
وثمنت اللجنة الأمنية التعاون الكبير من قبل جميع أبناء المحافظة في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.