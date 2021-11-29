الخدمة المدنية تعلن غدا اجازة رسمية

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-سبأ

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اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في الحكومة الشرعية يوم غدا الثلاثاء إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى الـ 54 لعيد الجلاء.

وهي مناسبة يحييها اليمنيون احتفاءا بخروج اخر جندي بريطاني من جنوب اليمن في الـ 30 من نوفمبر في العام 1967م.

وأعربت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.