مطالب ملحة على طاولة الوزير البكري والشيخ العيسي بعد ظهور متميز لمنتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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طالب عدد كبير من الرياضيين والاعلاميين في اليمن، اعطاء المنتخبات الوطنية المزيد من الرعاية والدعم اللازمين.

جاء ذلك تفاعلا مع ما حققه المنتخب اليمني للشباب في بطولة غرب اسيا الجارية بالعراق.

وطالبوا عبر «مأرب برس» من المعنيين والمسئولين عن كرة القدم في اليمن وعلى راسهم وزير الشباب والرياضة نايف البكري ورئيس اتحاد القدم الشيخ احمد صالح العيسي، باعطاء الاولوية للمنتخبات والاهتمام باللاعبين واقامة المعسكرات، لتمثيل اليمن بصورة مشرفة.

واشاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي باداء المنتخب اليمني رغم شحة الامكانيات وقلة الدعم وغيات الاستعداد والتحضير الجيد لمثل هكذا بطولات.

وقال الكاتب الصحفي المعروف عبدالله الصعفاني بعد فوز اليمن على البحرين في صفحته بموقع فيسيوك : منتخب شباب اليمن يهزم البحرين..ويؤخر طائرة منتخب الكويت..ويعبث بأوراق الصدارة..ويغادر البطولة..!

شكرًا لأبطالنا الشباب. ومدربهم..

شكرًا للجمهور العراقي..

وكان منتخب اليمن للشباب قد ظهر بصورة متميزة في اخر مباراتين في بطولة غرب اسيا.

حيث فاز يوم امس على البحرين 1-0 وقبلها هزم العراق البلد المستضيف لللبطولة والذي وصل للنهائي، بذات النتيجة.

وسجل اللاعب هاشم بلابل الهدف الوحيد في مباراة اليمن والبحرين في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الاول من ركلة جزاء.

وحصل لاعب منتخبنا الوطني للشباب (أحمد السوادي)ُ على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليمن البحرين المقدمة من شركة ايرثلنك، الراعية لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب.

وودع اليمن البطولة بعد ان ارتفع رصيده إلى ست نقاط من فوزين وخسارتين، محتلاً المركز الثالث فيما تجمد رصيد المنتخب البحريني عند أربع نقاط.

هذا وبلغ منتخب العراق نهائي البطولة وسيلتقي بمنتخب لبنان الذي تصدر المجموعة الثانية.