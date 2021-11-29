موقف مشرف لمشائخ السلفيين في محافظة شبوة وتفاصيل اجتماعهم مع المحافظ بن عديو

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-شبوة

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حيا مشائخ السلفيين في محافظة شبوة الجهود التي يقوم بها المحافظ محمد صالح بن عديو للحفاظ على لُحمة المجتمع وتماسكه.

جاء ذلك في لقاء جمع محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، بمشايخ السلفيين في المحافظة امس ،ناقش معهم عدد من القضايا العامة وسبل مواجهة الخطر الحوثي والفكر الايراني الدخيل على اليمن.

وفي اللقاء، أشاد المحافظ بن عديو، بدور المشايخ السلفيين في مواجهة جماعة الحوثي الايرانية، مؤكداً على أهمية توحيد الخطاب الديني واقامة ورش عمل لجميع الخطباء والوعاظ في المحافظة لتعزيز دورهم في توعية المجتمع بخطر الفكر الحوثي الايراني.

من جانبهم اكد مشائخ السلفيين وقوفهم مع الدولة ومؤسساتها بقيادة المحافظ محمد صالح بن عديو لمواجهة المشروع الحوثي الايراني.