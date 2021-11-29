مجموعة هائل سعيد أنهم وشركاه وساب العالمية تحتفلان بتخريج أول دفعة من برنامج المحترفين

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت اليوم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بالتعاون مع شركة ساب عن تخريج ٢١ شابًا يمنيًا أكملوا بنجاح برنامج المحترفين الشباب لشركة ساب الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، والذي تبنته المجموعة ضمن التزاماتها المستمرة بخدمة المجتمع كأول برنامج من نوعه في اليمن.

تهدف مبادرة برنامج المحترفين الشباب في اليمن إلى صقل المواهب اليمنية الشابة والمساعدة في إطلاق الإمكانات الرقمية للشباب اليمني.

وتأتي هذه المبادرة المتميزة ضمن مشروع شراكة استراتيجية واسعة بين كل من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بإقليم اليمن وشركة ساب العالمية والتي من شأنها أن تمكّن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه من تعزيز نشاطها الاستثماري وأعمالها في المستقبل والاستثمار في تطوير موظفيها والتكنولوجيا سواء ضمن شركاتها أو المجتمعات التي تعمل فيها.

يعد برنامج المحترفين الشباب مبادرة رائدة من قبل معهد ساب للتدريب والتطوير يوفر لخريجي الجامعات الجدد العاطلين عن العمل كليا أو جزئيًا ثلاثة أشهر من التدريب على المهارات الرقمية ليصبحوا مستشارين مشاركين معتمدين من ساب.

حيث أتيحت الفرصة لجميع خريجي الجامعات اليمنيين الجدد وتقدم منهم للمنافسة أكثر من ٥٠٠ شاب، فاز ٢١ منهم بمنحة تدريبية شاملة لتطوير المهارات الشخصية والتجارية، بالإضافة إلى توفير المعرفة الفنية لتقنيات ساب المتطورة.

وفي تصريح للمهندس محمد خليفة، الرئيس التنفيذي لقطاع المعلومات بمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه باليمن، "نؤمن في هائل سعيد أنعم وشركاه بمسؤولية القطاع الخاص في رعاية وإطلاق الإمكانات اللامحدودة للمواهب الشابة في اليمن".

"لقد كان من دواعي سرورنا العمل جنبًا إلى جنب مع ساب لتزويد هؤلاء الخريجين بفرصة فريدة لتعلم مهارات جديدة من شأنها دفعهم إلى الأمام في حياتهم المهنية."

تمت دعوة خريجي برنامج المحترفين الشباب المختارين للانضمام إلى مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه لاكتساب خبرة عملية من العمل في أكبر شركة خاصة رائدة في اليمن وستتاح لهم الفرصة لإحداث فرق في حياة الملايين الذين تخدمهم المجموعة في اليمن وخارجها.