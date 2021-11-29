الإعلان عن بدء صرف راتب لمنتسبي محور تعز

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أعلن محور تعز، عن صرف راتب شهر لمنتسبيه من المقيدين على كشف الحالات.
وأكد محور تعز، في بيان له،بدء صرف راتب مايو 2021 م، للمقيدين على كشف الحالات والذي يشمل الشهداء والجرحى والأسرى وكبار السن.
وستجرى عملية الصرف إبتداء من اليوم الاثنين، عبر مصرف القطيبي وجميع فروعه.