خسائر أسواق الأسهم الخليجية 94 مليار دولار في يوم بسبب

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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شهدت أسواق الأسهم الخليجية واحدة من أسوأ الجلسات خلال 2021، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث تأثرت نفسيات المتعاملين مع متحور جديد من كوفيد - 19 أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، وصنفته بأنه "مصدر قلق".

والجمعة، هبطت أسعار النفط 10 %، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين، حيث بلغ خام برنت مستوى 73 دولارا للبرميل بينما تداول الخام الأمريكي دون 69 دولارا للبرميل، كذلك شهدت الأسواق المالية العالمية عمليات بيع واسعة متأثرة بأخبار المتحور الجديد، حيث هوى مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 900 نقطة، فيما هبطت الأسواق الأوروبية بنسب تراوحت ما بين 3 و4%.

وفي أسواق الخليج تصدرت سوق دبي التراجعات خلال جلسة أمس، فيما خسرت السوق السعودية في واحدة من أكثر الجلسات فقدان للنقاط منذ مايو 2020، في حين نجت سوق مسقط بفضل عطلة البورصة التي يصادف معها اليوم الوطني العماني

وبحسب بيانات البورصات الخليجية، فقد خسرت الأسواق خلال تداولات جلسة الأحد 94 مليار دولار من قيمها السوقية لتصل عند 3.45 تريليون دولار، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وفقدت سوق دبي 7.6 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد تراجع السوق لمستوى ثلاثة آلاف نقطة وبنسبة هبوط بلغت 5.2 %، هي الأعلى من بين الأسواق الخليجية.

بينما هبطت السوق السعودية بأكثر من 4.5 %، مسجلة أسوأ جلسة منذ مايو 2020، لتفقد السوق معها مستوى 11 ألف نقطة ولأول مرة منذ أربعة أشهر، مغلقة عند مستوى 10787 نقطة.

وشهدت أسهم البتروكيماويات تراجعا قويا، بعدما هوت أسهم كيان السعودية وبترو رابغ بالحد الأدنى 10 %، بينما هبط سهم سابك 6.2 %، كأبر تراجع يومي منذ مارس 2020، ليغلق عند مستوى 112 ريالا للسهم وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر.

وحول بقية الأسواق الخليجية، فقد تراجعت سوق قطر 2.8 %، كثالث أكبر تراجع من بين الأسواق، تلته سوق الكويت المتراجعة 2.7 %، ثم البحرين وأبوظبي بتراجعات 1.9 و1.8 %، على الترتيب