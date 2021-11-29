السعودية تعلق السفر مع 14 دولة بسبب الوباء الجديد

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت السعودية أمس (الأحد) عدم رصد أي ظهور لفيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات مسبقة جعلتها في مرحلة متميزة، تفوقت من خلالها على بعض الدول المتقدمة، وعلقّت الرياض الرحلات الجوية من 7 دول جديدة، وذلك بعد ظهور المتحور «أوميكرون» فيها، ليصبح عدد الدول المحظورة حتى الآن 14 دولة.

وأكد الدكتور عبد الله القويزاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة «وقاية»، عدم رصد أي حالة بمتحور «أوميكرون» في السعودية حتى الآن، مبيناً أن ظهور المتحورات مرتبط بنشاط الفيروس في المجتمعات، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستكمال جرعات اللقاح، من ضمنها الجرعة المنشطة، وأيضاً التأكد من الحالة الصحية في المرافق والمنشآت الحكومية والعامة وعدم حضور أي مناسبات اجتماعية في حال ظهور أعراض لدى الفرد.

ولفت القويزاني، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إلى أن «وقاية» تعمل على تقييم المخاطر على المستوى الدولي مع الجهات المعنية لمنع انتشار الفيروس المتحور أو أي متحور آخر.

من جانبه، قال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، إن المتحور الجديد «أوميكرون» مثير للقلق، مشدداً على أن الجرعة التنشيطية مهمة سواء في وجود المتحور الجديد أو غيره، طالما لا تزال الجائحة مستمرة، كما طالب في الوقت نفسه الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وأضاف: «وصلنا إلى مرحلة متميزة، وتفوقنا على بعض الدول في محاولة السيطرة على الفيروس، وهذه الإجراءات والإرشادات أتت من رغبة المجتمع في تطبيقها؛ حيث وصل عدد من أخذ جرعتين من اللقاح أكثر من 22 مليون مواطن ومقيم».

كما أوضحت وزارة الداخلية أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر، والسفر إليها، وذلك بناءً على توصية من الجهات الصحية المختصة في المملكة حول ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (أوميكرون) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

وعلقت المملكة أيضاً السماح بدخول غير المواطنين القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة «5» أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغضّ النظر عن حالة التحصين.

وشددت وزارة الداخلية على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقاً، أو مرّ بها بعد مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن تكون لديه نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» (PCR) للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.

إلى ذلك، مددت المديرية العامة للجوازات صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة، وتأشيرات الزيارة للوافدين الموجودين خارج السعودية في الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ويتم ذلك آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، استناداً على توجيهات من القيادة السعودية بذلك