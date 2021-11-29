التحالف يكشف عن تدمير منصات إطلاق صواريخ بالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء

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أعلن التحالف العربي في اليمن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ البالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء، فضلا عن تدمير مرافق لتجميع وتفخيخ المسيرات في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة.
وأكد التحالف العربي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "تدمير منصات لإطلاق الصواريخ البالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء في اليمن". وأضاف أنه "تم تدمير مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي شمالي صنعاء في اليمن".
وأشار التحالف إلى إنه شن "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، مؤكدا أن هذه العمليات "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وأوضح أن "الميليشيات الحوثية تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود"، متوعدا بـ"اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين