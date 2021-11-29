مشاهد جديدة توثق توغل القوات المشتركة في مواقع المليشيات عقب تطهيرها غربي حيس بـ «الحديدة»

الإثنين 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أحرزت القوات المشتركة اليوم الأحد، تقدماً جديداً في محور حيس جهة الجراحي جنوب الحديدة بعد ساعات من تعزيز سيطرتها في مفرق ووادي سقم جهة مقبنة غرب تعز وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن وحدات نوعية شنت هجوما في قطاع غرب حيس تكلل بتحرير منطقة الرون والتباب والمزارع المحيطة بها، والتي كانت تشكل أهم الخطوط الدفاعية للمليشيات الحوثية جنوب مديرية الجراحي.

وأكد أن القوات المشتركة أجبرت المليشيات بضربات مركزة وخطة محكمة على الفرار مخلفة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفيما أشار إلى أن المشتركة سيطرت على مرابض مدفعية كانت تستخدمها المليشيا في قصف منازل المواطنين داخل مدينة وضواحي حيس، لفت إلى أن المليشيات الحوثية تعمدت تفجير مدرسة الرون قبيل اندحارها.

ووزع الإعلام العسكري فيديو يوثق جانبا من الاشتباكات وتوغل أبطال القوات المشتركة وانتشارهم وتمركزهم في مواقع المليشيات الحوثية عقب تطهيرها.

كما تظهر المشاهد مرابض المدفعية الحوثية عقب السيطرة عليها، وجولة سريعة داخل قرية الرون، وزيارة إلى المدرسة التي فجرتها المليشيات الحوثية قبيل فرارها.

وكانت القوات المشتركة عززت أمس السبت سيطرتها في مفرق ووادي سقم شرق حيس مكبدة المليشيات الحوثية خسائر كبيرة قتلى وجرحى وتدمير آليات.