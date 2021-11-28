التحالف يتحدث عن قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي في قلب صنعاء

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 871

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد إن "مطار صنعاء الدولي أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي".

وأضاف التحالف "ميليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية في اليمن لتنفيذ هجمات عابرة للحدود.. وسنتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد قد أعلن عن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

حيث قال التحالف "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"

وأضاف التحالف "الضربات استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي".

وأكد التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.