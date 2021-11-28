«الحوثي»يلعق هزيمة جديدة بأطراف «مـأرب» عاجل.. التحالف يعلن تدمير أهداف حوثية نوعية في صنعاء والمليشيات تعترف يقوده «سيّد» الحوثيين..تفاصيل سيناريو مظلم ينتظر جميع شركاء الانقلاب اختتام دورة تدريبية أمنية بمشاركة قيادات أمنية في الفروع والمناطق الأمنية السعودية تعلن قرارات بخصوص تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات ما هي الفئة العمرية التي يستهدفها متحور أوميركون؟ شاهد الصورة الأولى لمتحور أوميكرون تكشف سبب خطورته رباب شابة يمنية أبكت أوجاعها قلوب الملايين من اليمنيين والعرب مأرب تبحث مع منظمة الهجرة الدولية أوضاع النازحين جراء استمرار العدوان الحوثي أردوغان يوجه دعوة لكافة الدول الصديقة والشقيقة بخصوص قبرص
أعلن تحالف دعم الشرعية مساء اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية استهدفت أهدافا عسكرية حوثية نوعية مشروعة في العاصمة صنعاء.
وقال التحالف في بلاغ مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية إن مقاتلاته الحربية نفذت ضربات جوية استهدفت مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي الجوية مرتبطة بمطار صنعاء.
وأضاف أن الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء الدولي..مشيراً بأن مطار صنعاء الدولي قد تحول الى قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي.
واعترفت وسائل إعلام حوثية مساء اليوم باستهداف مقاتلات التحالف، قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء بثلاث غارات جوية.