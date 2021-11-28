عاجل.. التحالف يعلن تدمير أهداف حوثية نوعية في صنعاء والمليشيات تعترف

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية مساء اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية استهدفت أهدافا عسكرية حوثية نوعية مشروعة في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف في بلاغ مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية إن مقاتلاته الحربية نفذت ضربات جوية استهدفت مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي الجوية مرتبطة بمطار صنعاء.

وأضاف أن الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء الدولي..مشيراً بأن مطار صنعاء الدولي قد تحول الى قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي.

واعترفت وسائل إعلام حوثية مساء اليوم باستهداف مقاتلات التحالف، قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء بثلاث غارات جوية.