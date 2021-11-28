اختتام دورة تدريبية أمنية بمشاركة قيادات أمنية في الفروع والمناطق الأمنية

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اختتمت قيادة قوات الٲمن الخاصة بمحافظة مأرب، اليوم، الدورة التدريبية الثانية حول جمع الاستدلالات، بمشاركة 50 ضابطاً من أركانات كتائب الفرع والمناطق الأمنية بالمحافظة.
وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب، العميد الركن سليم السياغي، أهمية إقامة مثل هذه الدورات النوعية التي تهدف إلى رفع الكفاءة المعرفية والمهارية للضباط الموزعين في الكتائب والمناطق الأمنية وتعزز من قدراتهم وإمكانياتهم الأمنية لمواجهة المخططات الإرهابية لمليشيات الحوثي الانقلابية.
وأوضح أن النجاحات الأمنية الملموسة في الميدان هي إحدى ثمار التأهيل والتدريب لرجال الأمن بما يمكنهم من إفشال مخططات المليشيات الحوثية الإرهابية لإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة وكشف كل أساليبها الدنيئة بمهنية واحترافية عالية..مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بمأرب تواجه مليشيات إيرانية منسلخة ومتجردة عن كافة أخلاق ومبادئ الدين الإسلامي والعادات والتقاليد اليمنية بتجنيدها للنساء والأطفال لتنفيذ مخططاتها القذرة.