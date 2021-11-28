اختتام دورة تدريبية أمنية بمشاركة قيادات أمنية في الفروع والمناطق الأمنية السعودية تعلن قرارات بخصوص تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات ما هي الفئة العمرية التي يستهدفها متحور أوميركون؟ شاهد الصورة الأولى لمتحور أوميكرون تكشف سبب خطورته رباب شابة يمنية أبكت أوجاعها قلوب الملايين من اليمنيين والعرب مأرب تبحث مع منظمة الهجرة الدولية أوضاع النازحين جراء استمرار العدوان الحوثي أردوغان يوجه دعوة لكافة الدول الصديقة والشقيقة بخصوص قبرص كشف هوية الفائز بـالكرة الذهبية قبل يومين من الإعلان الرسمي الـفيفا يطبق تقنية جديدة لضبط حالات التسلل في كأس العرب وفاة مهندس تركي بمجال الطائرات بدون طيار تذكر بآخرين قضوا بظروف غامضة
كشفت مصادر طبية في جنوب افريقيا أن متحور كورونا الجديد “أوميكرون” يستهدف بشكل خاص فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة، فيما أعرب الأطباء في البلاد عن قلقهم من سرعة انتشار المتحور الجديد، موضحين أن بعض المصابين منهم يعانون من أعراض خطيرة.
ووفقًا للباحثين، تشير العديد من هذه المؤشرات إلى قابلية انتقال عالية للمتحور الجديد وإمكانية مقاومته الأجسام المضادة لدى أولئك الذين أصيبوا بالمرض أو تلقوا التطعيم ضده.
في سياق متصل تخشى السلطات الصحية في جنوب أفريقيا من أنه في حال استمرت الزيادة في عدد الإصابات بالمتحور “أوميكرون” فإن المرافق الصحية ستشهد اكتظاظا.
يشار أن السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا أبلغت قبل أيام، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “B.1.1.529” أطلق عليها اسم (“أوميكرون”) في بوتسوانا وجنوب إفريقيا.