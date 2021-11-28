ما هي الفئة العمرية التي يستهدفها متحور أوميركون؟  

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشفت مصادر طبية في جنوب افريقيا أن متحور كورونا الجديد “أوميكرون” يستهدف بشكل خاص فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة، فيما أعرب الأطباء في البلاد عن قلقهم من سرعة انتشار المتحور الجديد، موضحين أن بعض المصابين منهم يعانون من أعراض خطيرة.

ووفقًا للباحثين، تشير العديد من هذه المؤشرات إلى قابلية انتقال عالية للمتحور الجديد وإمكانية مقاومته الأجسام المضادة لدى أولئك الذين أصيبوا بالمرض أو تلقوا التطعيم ضده.

في سياق متصل تخشى السلطات الصحية في جنوب أفريقيا من أنه في حال استمرت الزيادة في عدد الإصابات بالمتحور “أوميكرون” فإن المرافق الصحية ستشهد اكتظاظا.

يشار أن السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا أبلغت قبل أيام، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “B.1.1.529” أطلق عليها اسم (“أوميكرون”) في بوتسوانا وجنوب إفريقيا.