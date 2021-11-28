رباب شابة يمنية أبكت أوجاعها قلوب الملايين من اليمنيين والعرب

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استشهدت امرأة، جراء انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة الحديدة، أثناء ماكنت في طريقها لزيارة زوجها المختطف في سجون المليشيات بصنعاء.
وقالت رابطة أمهات المختطفين، إن "رباب" وهي زوجة لأحد المختطفين، توفيت نتيجة إصابتها بانفجار لغم من مخلفات المليشيات أثناء توجهها لزيارة زوجها المختطف في صنعاء.
وأضافت " بعد سنة من اختطاف زوجها ونقله إلى صنعاء، سُمح لها بزيارته إلى السجن فانطلقت مسافرة من الحديدة إلى صنعاء وهي تحمل الكعك التي يحبها زوجها وفي الطريق انفجر بهم لغم زرعه الحوثيون فسقطت مضرجة بالدماء".
وتابعت الرابطة " طلبت – رباب - إسعافها إلى صنعاء حتى لا تفقد موعد زيارتها لزوجها ولو كانت على السرير الأبيض، وقد أوهمها الحوثيون بأنهم سيأتون بزوجها إلى المستشفى ليراها، وبقيت تنتظره على سرير الجراح دون جدوى حتى فارقت الحياة".