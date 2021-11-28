مأرب تبحث مع منظمة الهجرة الدولية أوضاع النازحين جراء استمرار العدوان الحوثي

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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حث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، كريستا روتنشتاينر، الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين والمهجرين قسراً حديثاً في المحافظة .

وتحدث الوكيل مفتاح في اللقاء بحضور مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثنی، عن معاناة نحو (14) ألف أسرة تقيم في 39 مخيماً جديداً تم استحداثها لإيواء المهجرين قسراً من مديريات مأرب الجنوبية جراء تصعيد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مناطقهم..

مبيناً أن الملف الإنساني بات يشكل عبئاً كبيراً علی السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية في المحافظة ويتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء العمل الإنساني في المحافظة للتخفيف من معاناة النازحين وتلبية أهم احتياجاتهم الأساسية من المأوی والغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وأكد وكيل محافظة مأرب، أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية ومنظمة الهجرة الدولية باعتبارها تمثل المكتب المتقدم للأمم المتحدة وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مواجهة التحديات وحشد المزيد من الداعمين والممولين الإنسانيين..

مثمناً جهود المنظمة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في المحافظة ودورها في إدارة ودعم عدد من المخيمات في المحافظة.

من جانبها أوضحت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، أن زيارتها تهدف إلى الاطلاع علی مستجدات الوضع الإنساني ونقل معاناة النازحين وأوضاعهم المأساوية التي شاهدتها في المخيمات إلی المجتمع الدولي والممولين..

مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في مأرب يستدعي استجابة إنسانية عاجلة لسد الفجوة الإنسانية القائمة من خلال حشد المزيد من الموارد والدعم واستقطاب مزيد من الشركاء من المنظمات الدولية ومضاعفة وزيادة حجم التدخلات الإنسانية التي تستهدف النازحين والمهجرين قسرا في محافظة مأرب.