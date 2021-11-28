أردوغان يوجه دعوة لكافة الدول الصديقة والشقيقة بخصوص قبرص

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الصديقة والشقيقة إلى تقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحل أزمة الجزيرة، بموضوعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، بافتتاح القمة 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي المقامة في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.

وقال الرئيس أردوغان إن "مفتاح الحل في القضية القبرصية هو الإقرار بالمساواة في السيادة والوضع الدولي للقبارصة الأتراك".

وأردف: "أدعو كافة الدول الصديقة والشقيقة إلى تقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحل أزمة الجزيرة، دون تحيز".

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتؤكد أنقرة وقبرص التركية ضرورة التفاوض من الآن فصاعدا على أساس حل الدولتين في الجزيرة بعد فشل المفاوضات الرامية لحل فيدرالي قائم على المساواة، بسبب تعنت الجانب القبرصي الرومي.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس أردوغان أهمية التعاون الاقليمي والدولي في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال: "ستتسارع وتيرة الهدوء والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقتنا مع تطهيرها من التنظيمات الإرهابية الدموية مثل بي كا كا وي ب ك وغولن وداعش"

وأضاف: "التعاون الإقليمي والدولي يتمتع بأهمية قصوى في مكافحة الإرهاب، ويتعين علينا مواصلة المكافحة دون تمييز بين التنظيمات الإرهابية".