الـفيفا يطبق تقنية جديدة لضبط حالات التسلل في كأس العرب

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيقوم باختبار تقنية جديدة لضبط التسلل خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021، التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في قطر.

أوضحت صحيفة "الشرق" القطرية نقلا عن "ذا تايمز" أن الـ"فيفا" سيقوم باختبار "تقنية التسلل التلقائي الجديدة" في كأس العرب 2021، في اختبار أولي قبل مونديال 2022، حيث تعتمد التكنولوجيا الجديدة على نظام الذكاء الاصطناعي "إيه آي"، يرسل رسالة فورية إلى حكم تقنية الفيديو المساعد "VAR" عندما يكون اللاعب متسللا، مع ترك الحرية لحكم الفار لتحديد ما إذا كان اللاعب متسللا أم عند لحظة تمريرة الكرة.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن التقنية الجديدة نفذتها شركة "هوك-آي"، التي تعتقد أنها أنشأت نظاما جاهزا للاستخدام المباشر، وينتظر أن يوفر نظام التسلل الجديد سرعة في عملية اتخاذ القرارات، ويقال إنه يوفر دقة أعلى.

وتقوم تكنولوجيا الكاميرا والحاسوب بتعقب حركات اللاعبين وكذلك الكرة، وتترك القرار للذكاء الاصطناعي ليحدد حالات التسلل، وسيتم استخدام هذه التقنية في جميع الملاعب الستة المستخدمة في كأس العرب، التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك قبل استخدامها المحتمل في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر العام المقبل.

وتأتي بعد عدة تجارب خلف أبواب مغلقة أجريت في ملعب "الاتحاد" بإنجلترا و"أليانز أرينا" بألمانيا.

ويجري تصنيف التقنية الجديدة على أنها شبه آلية فقط، حيث سيتم إرسال الإشارة إلى غرفة الـ"VAR" وليس إلى حكم الساحة، وفي حالة نجاح التجربة خلال كأس العرب 2021، فمن المحتمل أن تتم الموافقة رسميا على اقتراح استخدام التقنية في نهائيات كأس العالم العام "قطر 2022"، ضمن الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" في مارس/ 2022.