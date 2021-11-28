وفاة مهندس تركي بمجال الطائرات بدون طيار تذكر بآخرين قضوا بظروف غامضة

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لقي مهندس تركي يشغل منصب قائد فريق الأداء والتحليل في بناء الطائرات بدون طيار، طارق كيسكجي، حتفه في حادث سير على طريق سريع، وكان في طريقه للمشاركة في برنامج تكنولوجي إلى جانب عدد من رفاقه.
وتوفي في الحادث إلى جانب المهندس كيسكجي كل من مرادكان كايا، ويوسف جوكتاش، وطالب تيجلي، وكانوا ذاهبين للمشاركة في الفعالية ذاتها.
ونشر الحساب الرسمي لشركة "بايقار" لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار ينعى المهندس الذي وصفه بأنه كان المثل الأعلى للمهندسين الشباب.
ويسلط الحادث الضوء على حوادث مشابهة مؤخرا، اعتبرها البعض أنها تأتي في ظروف غامضة وليست مجرد حوادث وفاة عادية.
في وقت سابق من الشهر الجاري، لقي "سيردار دمير" رئيس التسويق والاتصالات في شركة "توساش" لصناعة الطيران والفضاء التركية مصرعه، إثر حادث سير في العاصمة التركية.
وأثارت الحادثة الشكوك خصوصاً بعد تشابهها بحوادث قتل فيها خبراء ومهندسون أتراك في شركة "أسيلسان".
وتعتبر شركة "أسيلسان" الأبرز في تركيا لإنشاء الأنظمة والتقنيات الأمنية والتي تحتاج إليها القوات المسلحة التركية في منصات عسكرية مثل الطائرات بلا طيار والدبابات والصواريخ وأنظمة القيادة والتحكم بالطائرات الحربية وغيرها.
في الإنفوغراف أدناه استعراض لعدد من الخبراء الأتراك التابعين لمشاريع حساسة في شركة "أسيلسان" والذين فقدوا أرواحهم منذ عام 2006: